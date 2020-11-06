В России хотят ввести новый налог: кто будет платить больше государству

Согласно документу, уровень налога для физических лиц, чей годовой доход составляет 12 миллионов рублей, должен вырасти до 20%; для лиц с годовым доходом в размере 24 миллионов рублей – до 24%. Также предлагается вернуться к ставке в 30% налога в России на прибыль.
По мнению экспертов ВШЭ, такие изменения в системе возможны благодаря высокоразвитым технологиям налоговой службы. Важную роль также играет и нынешняя экономическая ситуация, которая мешает возможности вывода физическими лицами средств из России.
Напомним, 21 октября в Госдуме одобрили в первом чтении проект об увеличении налогов в России для состоятельных граждан. Для лиц с доходом выше пяти миллионов рублей (около 416 тысяч рублей в месяц) НДФЛ вырастет с 13% до 15%. Будут учитываться зарплата, доходы от продажи ценных бумаг, дивиденды.
Отметим, что с этой инициативой выступил президент Владимир Путин. Он рассказал, что повышение налога для богатых поможет привлечь в бюджет 60 миллиардов рублей. Эти средства можно "окрасить" и направить на лечение детей, страдающий от тяжелых заболеваний.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Порем своего сына.
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Наказываю дочь ремнём.
дагестанцы ведут себя как звери
Инструктор по вождению предложил кекс
Сколько лет вы планируете провести в браке?