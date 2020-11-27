Цены на продукты в России взлетели в три раза быстрее

Их-за эпидемии коронавируса весь мир погрузился в кризис экономик. Россия тоже преодолевает трудности. Речь идет о подорожании продуктов.

С января по октябрь продукты в российских магазинах подорожали на 4,1 процента, то есть почти в три раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат.

ПО ТЕМЕ Впервые за пять лет: беднеющие россияне переходят на хлеб и воду

В Евросоюзе за аналогичный период времени продукты подорожали всего на процента. Если взять промежуток только за октябрь, то тут цифра тоже разительно отличается. В России цены взлетели на 0,8 процента, в Евросоюзе всего на 0,3.

В России больше всего подорожал сахар, варенье, мед, шоколад и конфеты, а также фрукты. Цена на масло в Европе и вовсе снизилась. Оно стало дешевле в среднем на 0,6 процента, в то время, как в России подорожало на 0,9.

Та же самая картина и с ценами на хлеб и бакалею. Стоимость рыбы и морепродуктов, и без того немаленькая, в России выросла с января по октября на 3,5 процента (в Евросоюзе – на 0,9); на мясо и колбасы – в России на 2,1 процента (в Европе на 1,6).

Молоко, сыр, яйца в России подорожали на 2,0 процента (в среднем по ЕС – на 0,6). А вот цены на овощи в этом году порадовали. В России они снизились в среднем на 5,2 процента.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что россияне стали больше покупать хлеба и хлебобулочных изделий.