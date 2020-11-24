Как получать стаж для пенсии уже с 14 лет

Молодые люди могут заработать пенсионный
стаж, ухаживая за пожилыми родственниками или соседями. Выплата
компенсации начисляется здоровым неработающим гражданам за уход за пенсионером.
В то же время бабушки и дедушки должны нуждаться в постоянном уходе по
заключению врачей.
Оформить уход за пенсионером с 14 лет можно только с согласия родителей, а с 16 – самостоятельно. Периоды содержания пенсионера будут засчитаны подростку как страховой стаж. Заявку на оказание помощи можно подать через личный кабинет на портале "Госуслуги".
Координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков ранее предложил отправлять на пенсию россиянок, родивших третьего ребенка, пораньше. По его мнению, такая мера господдержки поможет улучшить демографическую ситуацию в нашей стране. Отдельно Чесноков подчеркнул, что никто не имеет права лишать женщину возможности строить карьеру.
Напомним, ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации России по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что плановая индексация пенсий в 2021 году будет отличаться от предыдущих. Она будет значительно превышать уровень инфляции.Индексация превысит инфляцию почти в 1,5 раза, а пенсии повысятся, в среднем – на тысячу рублей.
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