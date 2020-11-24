Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Вторник
24 ноября
Лента новостей
10:18
Политолог заявил о скором поражении Лукашенко: Путин не захочет его спасать
10:01
Билан и Цискаридзе переругались из-за Пугачевой на съемках шоу
09:38
Подцепил заразу: юный партнер Кравец оказался инфицированным
09:31
"Он меня бил ногами!": беременная любовница Алибасова показала травмы после нападения его сына
09:12
"Надоело это все": овдовевший Норкин открыто рассказал о страшной болезни
09:06
"Бессовестная ложь!": Исаева возмущена скандалом с Михайловым
09:05
Выше инфляции: Грядущая индексация пенсий в России будет необычайно большой
08:37
"Акт предательства": жена осужденного Ефремова подает на развод
08:32
Российским регионам выделили десятки миллиардов: На что пойдут деньги
06:04
"Отношения не рабочие": Барановская призналась Гордону в нежных чувствах
04:02
Нетребко сбежала из закрытой на карантин Европы к отцу
02:05
Бородина возмущена проделанной работой пластического хирурга: Аккуратно выбирайте врача!
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 ноября 2020 года
22:00
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
21:36
"Не вышел из него Иисус": Шнуров влез в скандал с Михайловым
21:32
Подводная лодка "Казань" поразила цель за тысячу километров
21:18
В Перми помогли американцу с редкой болезнью
21:08
Владивосток заполонили пугающие фейки
21:04
"Вклад в будущий фильм": Прилучный заработал на истории с избиением
20:57
Губернатор поддержал возращение Северной Земле имени Николая II
20:38
Вдова Баталова выразила благодарность обманувшим ее Дрожжиной и Цивину
20:36
Генералу МВД дали восемь лет колонии
20:19
Жительница Москвы на пять дней заперла сына в квартире без еды и воды
19:56
При взрыве в Карабахе пострадал российский офицер
19:47
"Позвонил Агате": полиция назвала организатора покушения на Прилучного
19:45
"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
19:33
Воля трогательно поздравил Утяшеву с годовщиной свадьбы после слухов об измене
19:28
Нарушение речи, провалы в памяти, паралич: названы последствия избиения Прилучного
18:54
Джигурда сцепился с Добровинским из-за Ефремова: Лжец и мошенник!
18:53
Безответственность: Понаровская бросила родную сестру и не приехала на похороны отца
18:47
Беременная Топурия вышла замуж
18:38
В Челябинске ребенок съел суши и умер
18:16
Место Маркл заняла другая: герцогиня забрала свои вещи из дома
18:14
Избитый Прилучный готовится к сложной операции
17:45
Ребенок Алибасова от молодой массажистки получит имя в честь коронавируса
17:42
"Боже мой, Иисусе!": фанаты стали молиться при виде оголенной Дженнифер Лопес
17:14
Вдова Кобзона попросила поставить ему памятник в центре Москвы за 52 миллиона рублей
17:05
Родственники погибшего в ДТП отказались от иска к Ефремову
17:01
В Петербурге пьяный угонщик устроил смертельное ДТП
16:43
Путин подписал закон о повышении налога для отдельной категории россиян
16:32
Телевидение должно меняться: Лоза предложил себя вместо Киркорова на "Голубом огоньке"
16:23
Сколько будет стоить вакцина от коронавируса
16:18
"Безответственный дед": сын обвинил Добронравова в неподобающем поведении с внучками
16:07
"Закричала в голос": Муравьева впала в истерику от вида полупустого зала в театре
15:56
"Я вообще о ней не думаю": Гузеева отбрила смелую Собчак за оскорбление
15:44
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
15:44
Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля
15:32
Волочкова перестала платить ЖКХ и крупно задолжала
15:05
Внешний вид располневшего сына Заворотнюк произвел фурор
14:59
"Как дальше жить?": вдова Баталова со слезами молит Дрожжину и Цивина вернуть дочери ее дом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Друзей" Лукашенко призвали приготовиться к худшему
Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги
"Я их левой сиськой всех выкормил": народ высмеял известные высказывания Лукашенко
"Я тебя очень люблю": Стало известно предсмертное признание Джигарханяна
"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
Экономика
Выше инфляции: Грядущая индексация пенсий в России будет необычайно большой

Выше инфляции: Грядущая индексация пенсий в России будет необычайно большой

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
В минувшем году инфляция была весьма высокой, в том числе – из-за пандемии коронавируса. Расходы граждан существенно выросли и власти намерены оказать им весомую поддержку.
прочитано 813 раз

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что плановая индексация пенсий в 2021 году будет отличаться от предыдущих. Она будет значительно превышать уровень инфляции.

ПО ТЕМЕ

Объявлен размер пенсий звезд российского шоу-бизнеса

 Пенсия

Сюжеты Пенсия

По словам Бибиковой, такое повышение пенсий было требованием президента России Владимира Путина, которое он озвучил в ходе сентябрьских переговоров в сенаторами. Страховые выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года будет проиндексированы на 6,3% при уровне инфляции в около 3,8%.

Таким образом, индексация превысит инфляцию почти в 1,5 раза, а пенсии повысятся, в среднем – на тысячу рублей.

Кроме того, с 1 февраля вырастут и другие социальные выплаты. В их числе – те, что полагаются ветеранам войн и инвалидам. Елена Бибикова отметила, что их рост зависит от показателя повышения потребительских цен. В настоящее время он составляет 3,8%, пишет RT.

А с 1 апреля будут пересмотрен и размер социальных пенсий. Их получают граждане, которые по тем или иным причинам не могут получать обычные, страховые. Социальные пенсии, как и прежде, вырастут на ожидаемый индекс роста прожиточного минимума пенсионера, который пока находится у отметки в 2,6%.

Автор: 24 ноября 2020, 09:05 Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске
Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина
Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля
Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги

Шоу-бизнес

Подцепил заразу: юный партнер Кравец оказался инфицированным
"Он меня бил ногами!": беременная любовница Алибасова показала травмы после нападения его сына
"Надоело это все": овдовевший Норкин открыто рассказал о страшной болезни
"Бессовестная ложь!": Исаева возмущена скандалом с Михайловым

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна

Актер успел оставить частичку себя на земле
Шоу-бизнес

Беременная Топурия вышла замуж

В Сети появились снимки с церемонии

Шоу-бизнес

"Как дальше жить?": вдова Баталова со слезами молит Дрожжину и Цивина вернуть дочери ее дом

Пенсионерка не может прийти в себя от шока
Шоу-бизнес

Волочкова перестала платить ЖКХ и крупно задолжала

Балерина живет в долг

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой
Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+