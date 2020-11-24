Выше инфляции: Грядущая индексация пенсий в России будет необычайно большой

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что плановая индексация пенсий в 2021 году будет отличаться от предыдущих. Она будет значительно превышать уровень инфляции.
По словам Бибиковой, такое повышение пенсий было требованием президента России Владимира Путина, которое он озвучил в ходе сентябрьских переговоров в сенаторами. Страховые выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года будет проиндексированы на 6,3% при уровне инфляции в около 3,8%.
Таким образом, индексация превысит инфляцию почти в 1,5 раза, а пенсии повысятся, в среднем – на тысячу рублей.
Кроме того, с 1 февраля вырастут и другие социальные выплаты. В их числе – те, что полагаются ветеранам войн и инвалидам. Елена Бибикова отметила, что их рост зависит от показателя повышения потребительских цен. В настоящее время он составляет 3,8%, пишет RT.
А с 1 апреля будут пересмотрен и размер социальных пенсий. Их получают граждане, которые по тем или иным причинам не могут получать обычные, страховые. Социальные пенсии, как и прежде, вырастут на ожидаемый индекс роста прожиточного минимума пенсионера, который пока находится у отметки в 2,6%.
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