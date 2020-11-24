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Экономика
Забравшим маткапитал из ПФР россиянам грозит потеря денег

Забравшим маткапитал из ПФР россиянам грозит потеря денег

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий забирать материнский капитал из Пенсионного фонда России, который был направлен на накопительную часть пенсии. В документе отмечается, что взять сертификат из ПФР можно будет в течение полугода после подачи заявления.
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Данную законодательную инициативу прокомментировал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он считает, что средства материнского капитала забирать не стоит – это большой риск. По мнению эксперта, это может привести к тому, что россияне потеряют выплаты.

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Калугин сообщил, что пока непонятно, как можно будет возвращать средства маткапитала из ПФР, ведь выплата производится из бюджета России, а пенсии – из фонда. Аналитик предполагает, что большие деньги будут потрачены на текущее потребление и никаких выплат в будущем не будет.

Экономист напомнил, что материнский капитал чаще всего тратят на покупку жилья или обучение ребенка. Отметим, выплата в 2021 году будет проиндексирована на 3,7%, ее размер на первого ребенка составит 483 882 рублей, на второго – 639 432 рублей.

В октябре 2020 года премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили переименовать выплату в "семейный капитал" и расширить его применение. Например, оплачивать услуги ЖКХ, капремонт, покупку автомобиля и бытовой техники.

Материнский капитал – форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Она оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством России.

Автор: 24 ноября 2020, 15:59 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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