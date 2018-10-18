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Общество

Дума сокращает сроки выдачи сертификата на маткапитал

Фото: pixabay.com
Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 18 октября, приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такой шаг особенно важен для нуждающихся семей с детьми.  
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В соответствии с нормативно-правовым актом, срок принятия решения о выдаче государственного сертификата на материнский капитал сокращается в два раза – с месяца до 15 дней с даты приема заявления.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Такие решения принимаются органами Пенсионного фонда России. Они также могут проверять достоверность предоставленных сведений. Благодаря принятому депутатами законопроекту срок таких проверок сокращается с 14 до пяти дней.  

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятая законодателями инициатива особенно важна для нуждающихся семей и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. "Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья", - подчеркнул спикер. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В целом, уверен председатель нижней палаты, одобренный законопроект повысит оперативность и доступность программы материнского капитала для граждан. По его словам, инициированные президентом Владимиром Путиным демографические программы доказали свою эффективность.  

В свою очередь первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что сокращение сроков выдачи позволит семьям раньше обращаться за государственной поддержкой. "Надеемся, что принятие этого закона позволит семьям своевременно пользоваться мерами социальной поддержки и сократить бюрократические процедуры", – сказала парламентарий. 

Материнский капитал выплачивается с 2007 года. Его размер в 2018-м составляет 453 тысячи рублей. В прошлом году Госдума приняла президентскую инициативу о продлении программы материнского капитала до конца 2021-го.  

Нормативно-правовой акт вводит дополнительные возможности по его использованию. Теперь выплату можно будет направить на покрытие расходов на платные услуги дошкольного образования ребенка.

Автор: Иван Поляков18 октября 2018, 12:50

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