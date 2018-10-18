Дума сокращает сроки выдачи сертификата на маткапитал

Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 18 октября, приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такой шаг особенно важен для нуждающихся семей с детьми.



В соответствии с нормативно-правовым актом, срок принятия решения о выдаче государственного сертификата на материнский капитал сокращается в два раза – с месяца до 15 дней с даты приема заявления.

Такие решения принимаются органами Пенсионного фонда России. Они также могут проверять достоверность предоставленных сведений. Благодаря принятому депутатами законопроекту срок таких проверок сокращается с 14 до пяти дней.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятая законодателями инициатива особенно важна для нуждающихся семей и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. "Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья", - подчеркнул спикер.





В целом, уверен председатель нижней палаты, одобренный законопроект повысит оперативность и доступность программы материнского капитала для граждан. По его словам, инициированные президентом Владимиром Путиным демографические программы доказали свою эффективность.

В свою очередь первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что сокращение сроков выдачи позволит семьям раньше обращаться за государственной поддержкой. "Надеемся, что принятие этого закона позволит семьям своевременно пользоваться мерами социальной поддержки и сократить бюрократические процедуры", – сказала парламентарий.

Материнский капитал выплачивается с 2007 года. Его размер в 2018-м составляет 453 тысячи рублей. В прошлом году Госдума приняла президентскую инициативу о продлении программы материнского капитала до конца 2021-го.

Нормативно-правовой акт вводит дополнительные возможности по его использованию. Теперь выплату можно будет направить на покрытие расходов на платные услуги дошкольного образования ребенка.