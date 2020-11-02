Курс евро внезапно подскочил

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся до 93,98 рубля, передает RT. Одновременно с этим дорожает и доллар. За единицу американской валюты дают уже 80,81 рубля. Отметим, торги пока не закончены и курс может быть скорректирован как в сторону падения, так и в сторону укрепления рубля.