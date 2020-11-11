В России изменились правила оплаты услуг ЖКХ: как сэкономить

В обновленном документе прописан порядок снижения платы за услуги ЖКХ, оказанные некачественно. Если в квартире или доме нет горячей воды или плохо работают батареи, то жильцы должны связаться с организацией, с которой у них заключен договор на обслуживание - УК или ресурсоснабжающей компанией.
Однако до того как потребовать перерасчет, необходимо представить УК доказательства, что с качеством коммунальных услуг есть проблемы. Жильцам следует обратиться в жилищную инспекцию с просьбой прислать специалиста для проверки качества услуг. Все нарушения он должен зафиксировать.
Затем инспекция составит акт и передаст заявителям. Также к доказательствам относятся показания свидетелей, фотографии, видеозаписи и так далее. Если жилец остался недоволен экспертизой, то он может вызвать независимого специалиста. Но надо просчитать, перекроет ли выгода от перерасчета стоимость экспертизы.
Юрист Иван Соловьев рассказал, что переплата за услуги ЖКХ – отопление и водоснабжение – за один месяц может составить до нескольких тысяч рублей. Если россиянин потерпел убытки или пострадал из-за некачественной услуги, то он может потребовать возмещения морального вреда.
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