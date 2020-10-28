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В России с 1 января будут по-новому начислять льготы и компенсировать траты на услуги ЖКХ

В России с 1 января будут по-новому начислять льготы и компенсировать траты на услуги ЖКХ

Фото:Игорь Иванко/АГН Москва
До конца 2020 года россияне смогут получить субсидии на оплату коммунальных услуг без заявления. Такое решение власти приняли ввиду эпидемии коронавируса, чтобы гражданам не пришлось обращаться в госорганы и подтверждать свои доходы.
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А с 1 января 2021 года оплата ЖКХ в России для льготников станет ещё проще. Так, для получения субсидий гражданам не придётся предоставлять справки об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Кроме того, изменится и размер этих субсидий, но как именно – пока неизвестно.

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Раньше субсидия ЖКХ начислялась только при наличии справки об отсутствии долгов от управляющей компании, которая могла указать неверные данные, что приводило к нарушению выплат. С начала нового года госорганы смогут самостоятельно узнать о задолженностях с помощью информационной системы ЖКХ.

Помимо этого региональные власти могут ввести новые льготы для некоторых категорий граждан. Скорее всего, это затронет пенсионеров, инвалидов и родителей-одиночек.

К примеру, пенсионерам могут частично или полностью компенсировать затраты на оплату капитального ремонта. Для одиноких и неработающих жильцов старше 70 лет скидка может составить 50%, а лица старше 80 лет смогут и вовсе не платить за услугу. Также пенсионеров могут освободить от оплаты за вывоз твердых бытовых отходов и домашний телефон, пишет Life.

Инвалиды и одинокие родители, в свою очередь, могут рассчитывать на помощь при аренде жилья или скидку на оплату некоторых услуг ЖКХ.

Автор: 28 октября 2020, 09:31 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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