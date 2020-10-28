В России с 1 января будут по-новому начислять льготы и компенсировать траты на услуги ЖКХ

До конца 2020 года россияне смогут получить субсидии на оплату коммунальных услуг без заявления. Такое решение власти приняли ввиду эпидемии коронавируса, чтобы гражданам не пришлось обращаться в госорганы и подтверждать свои доходы.



А с 1 января 2021 года оплата ЖКХ в России для льготников станет ещё проще. Так, для получения субсидий гражданам не придётся предоставлять справки об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Кроме того, изменится и размер этих субсидий, но как именно – пока неизвестно.

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Раньше субсидия ЖКХ начислялась только при наличии справки об отсутствии долгов от управляющей компании, которая могла указать неверные данные, что приводило к нарушению выплат. С начала нового года госорганы смогут самостоятельно узнать о задолженностях с помощью информационной системы ЖКХ.

Помимо этого региональные власти могут ввести новые льготы для некоторых категорий граждан. Скорее всего, это затронет пенсионеров, инвалидов и родителей-одиночек.

К примеру, пенсионерам могут частично или полностью компенсировать затраты на оплату капитального ремонта. Для одиноких и неработающих жильцов старше 70 лет скидка может составить 50%, а лица старше 80 лет смогут и вовсе не платить за услугу. Также пенсионеров могут освободить от оплаты за вывоз твердых бытовых отходов и домашний телефон, пишет Life.

Инвалиды и одинокие родители, в свою очередь, могут рассчитывать на помощь при аренде жилья или скидку на оплату некоторых услуг ЖКХ.