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Экономика
Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год

Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год

Фото: duma.gov.ru
Госдума в ходе пленарного заседания в среду, 28 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. При рассмотрении главного финансового закона страны парламентарии делали акцент на выполнении социальных обязательств и финансировании национальных проектов.
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Согласно проекту бюджета на следующую "трехлетку", в 2021 году доходы казны составят 18,8 триллиона рублей, расходы – 21,52 триллиона. На реализацию национальных проектов направят 2,25 триллиона рублей.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

В 2022 году доходы составят 20,6 триллиона рублей, расходы – 21,88 триллиона. В 2023-м – 22,3 и 23,67 триллиона соответственно. На реализацию нацпроектов за эти два года направят более пяти триллионов рублей.

Пенсии в следующем году будут проиндексированы на 6,3% выше уровня инфляции. Предусмотрены средства на повышение МРОТ на 5,5%, модернизацию первичного звена здравоохранения, выплаты малоимущим семьям, лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Будет профинансировано бесплатное горячее питание для школьников. На эти цели в следующем году предусмотрено 60 миллиардов рублей. На создание новых школьных мест направят 77 миллиардов, еще 75 миллиардов пойдут на федеральные доплаты классным руководителям.

Кроме того, будут выделены средства на продление программы льготной ипотеки. Свыше 2,5 триллиона рублей планируется направить на развитие дорожной сети.

Фото: duma.gov.ru

Депутаты выдвинули свои инициативы. Парламентарии предлагают сохранить на уровне текущего года объем дотаций на сбалансированность региональных бюджетов, расширить индивидуальные программы поддержки регионов с неблагоприятной демографической ситуацией и там, где экономическое положение серьезно ухудшилось из-за пандемии коронавируса.

Заботит парламентариев и состояние общественного транспорта в регионах. При наличии допдоходов бюджета законодатели предлагают направить их на модернизацию региональных парков городского транспорта.

Второе чтение проекта федерального бюджета пройдет 24 ноября. Поправки будут приниматься до 9 ноября. Ко второму чтению Дума и правительство распределят около 40 субсидий на сумму 1,5 триллиона рублей, включая средства на горячее питание школьников.

Автор: 28 октября 2020, 14:03 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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