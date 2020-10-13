Эксперт предупредил об опасности накопления банковских карт

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган советует россиянам не хранить множество банковских карт, поскольку это может вызвать некоторые проблемы. Он дал советы по ведению электронного бюджета.

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