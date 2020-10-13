Эксперт предупредил об опасности накопления банковских карт

Если в кошельке много банковских карт, то необходимо их отслеживать, считает эксперт. В противном случае могут появиться штрафы за несвоевременное внесение денежных средств или проценты по окончанию льготного периода.
Также необходимо знать, сколько и когда банк списывает со счета за обслуживание карты и СМС-оповещения, отметил Коган. Особенное внимание нужно уделять кэшбеку, поскольку он не всегда выгоден. Специалист рекомендует приобретать карту с возвратом средств, потраченных на все товары, а не на конкретные.
Стоит отметить, что мошенники стали чаще воровать денежные средства с банковских счетов россиян. Как пишет газета "Известия", с января по август 2020 года было выявлено более 107 тысяч случаев краж в 37 субъектах Российской Федерации. Жители страны были обмануты в общей сложности 20,8 тысячи раз, совершая электронный платеж.
В большинстве случаев мошенники уверяют клиентов банков, что денежным средствам, находящимся на счете, грозит опасность. Также людям часто сообщают о ложных выгодных предложениях. В этом году злоумышленники пытаются нажиться на теме коронавируса.
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