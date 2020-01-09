Сделано неожиданное заявление о судьбе "Северного потока – 2"

После того, как швейцарский подрядчик Allseas из-за угроз санкций прервал прокладку трубопровода "Северный поток – 2", шанс завершить строительство появился у России. О том, как это может отразиться на сроках завершения проекта, рассказали эксперты.

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