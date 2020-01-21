Рублю предрекли повышение из-за проблем на Западе

Рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес.
На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января ожидается выход Великобритании из Евросоюза, что станет серьезной проблемой для западных стран и может дать рублю дополнительный толчок. Официальный курс рубля на 21 января 2020 года составляет 61,46 за доллар и 68,20 за евро.
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