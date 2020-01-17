Рубль продолжает падать после отставки Медведева

Российская валюта продолжает снижаться по отношению к валютам западных партнеров страны на фоне сообщений об отставке правительства и назначении нового премьер-министра. Дмитрия Медведева сменил на этом посту экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Стоит отметить, что накануне рубль снизился к доллару и евро приблизительно на 30 копеек. Сегодня тенденция продолжилась. Официальный курс рубля на 17 января 2020 года составляет 61,56 за доллар и 68,65 за евро.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать