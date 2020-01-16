Рубль отыгрывает позиции после падения из-за отставки Медведева

Российский рубль укрепил позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров страны. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись приблизительно на 30 копеек.
Теперь валюта спешить отыграть позиции. Официальный курс рубля на 16 января 2020 года составил 61,43 за доллар и 68,37 за евро.
Напомним, что снижение рубля произошло на фоне отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Об этом стало известно после оглашения послания президента Федеральному собранию.
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