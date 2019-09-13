Ждущих катастрофы украинцев успокоили

Бывший народный депутат Украины Андрей Журавко поделился своими опасениями относительно будущего страны во время зимнего отопительного периода. Эксперты прокомментировали его страхи.

Настоящей катастрофой для Украины может стать очередная зима, опасается экс-депутат Верховной рады Андрей Журавко. "Без транзита российского газа в Европу через Украину, нам придет полный конец". – признается бывший парламентарий. По его словам, даже специалисты в шоке от того, насколько мрачные перспективы открываются перед страной нынешней зимой.

Однако не все так страшно, считает ряд экспертов. Так, обозреватель Михаил Демурин считает, что в "Нафтогазе" просто решили напугать и простых украинцев, и европейцев, чтобы добиться их поддержки перед переговорами с "Газпромом".

"Но, если кто и может довести до этого и, опасаюсь, хочет довести, так это сам "Нафтогаз" и те в руководстве Украины, кто не собирается вставать на конструктивную позицию в переговорах с Россией", – цитирует информационное агентство Regnum эксперта.

"Наша страна точно не заинтересована в том, чтобы жители крупных украинских городов, включая Одессу, Запорожье, Мариуполь и Херсон, остались без газоснабжения", – заключил Михаил Димурин.

Однако многие эксперты считают, что несмотря на стремление России помочь простым украинцам, на этот раз наша страна должна занять довольно жесткую позицию. "Я думаю о того, насколько Россия будет последовательной и твердой, зависит то, как к России будут относиться в украинском руководстве", – цитирует РИА ФАН политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.

"Если в Киеве будут думать, что Россию можно прогнуть с помощью Европы, то это будет распространяться и на другие вопросы, которые интересуют Москву. Если же Россия займет позицию, которая предполагает что никаких решений, которые Россию не устраивают, не будет, тогда к мнению РФ придется прислушиваться и в других вопросах", – объяснил эксперт свою позицию.

Отметим, Владимир Зеленский тем временем не демонстрирует готовности к ведению конструктивного диалога, продолжая сыпать речевками, набившими оскомину еще во время руководства страной Петром Порошенко. Строительство новой ветки газотранспортной системы из России в Европу в обход Украины он назвал угрозой для ЕС.

Подобная позиция не выдерживает никакой критики. "Зеленский называет "Северный поток—2" "угрозой для Европы", но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив – сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой", – цитирует НСН члена Совета Федерации России Алексея Пушкова.

Он уверен, что президент Украины действительно обеспокоен, однако вовсе не положением Евросоюза. "Сказал бы прямо: "Гроши боюсь потерять от прекращения транзита". Вот и вся "угроза", – заключил сенатор.