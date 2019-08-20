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Экономика

"Как пережить зиму": Киев сам себя загнал в ловушку

Фото: www.globallookpress.com
В очередной раз в преддверии отопительного сезона украинские власти задумались, как пережить зиму. Эксперты отмечают, что Киев сам виноват в проблемах.
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус признался, что у страны могут возникнуть проблемы с прохождением очередного отопительного сезона. На складах недостаточно угля, а поставки в газа под вопросом из-за споров Киева с Москвой по транзиту.

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Политолог Андрей Иванов заметил, что украинские власти из года в год в одно и то же время начинают ломать головы над тем, как бы им не заморозить страну зимой. "И вот опять в Киеве задумались над тем, как пережить зиму", – цитирует его RT. При этом, заметил эксперт, в Европе не хотят оставаться заложниками украинских проблем с планированием, поэтому ждут, когда будет запущена система поставок энергоносителей в обход Украины.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев отметил, что у Киева есть несколько выходов из ловушки, в которую он сам себя загнал. Некоторые из них чреваты новыми сложностями, другие украинские власти не рассматривают, по всей видимости, принципиально.

"Собственный газ Украины не может решить все проблемы, и его добывать оказалось очень сложно. Удивительно и то, что политический класс Украины выражает озабоченность, но конкретных решений не предлагает. И самое удивительное – не предлагает простейшее решение: вход в нормальный диалог с "Газпромом", – рассказал специалист.

Согласен с ним и украинский экономист и политолог Александр Дудчак. "Сам Киев до этого довел – вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, нагнетает обстановку в международных судах. Ничто не мешает договориться, но пока руководство украинской компании предпочитает получать премии из несуществующих судебных выплат", – цитирует НСН эксперта.

Автор: 20 августа 2019, 17:04

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