Украина пытается подложить свинью России

Попытка Украины подложить России экономическую свинью, обязав "Газпром" выплатить "Нафтогазу" два миллиарда долларов, может выйти боком ей самой. Российская компания не только обжаловала вердикт, но и сама подала в арбитраж Стокгольма иск с требованием расторгнуть контракты с украинскими коллегами, действующие до конца 2019 года.
Тем временем эксперты уверены, что какими бы ни были решения судов, благосостояние "Нафтогаза" не улучшится в любом случае. Затянувшиеся тяжбы пойдут на руку исключительно юристам обоих сторон, поскольку за свои услуги они берут весьма значительные суммы, передает "Царьград".
Если суд встанет на сторону "Газпрома", то "Нафтогазу" стоит приготовиться к крушению абсолютно всех своих надежд, считает руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Однако даже в случае, если апелляцию российской энергетической компании не удовлетворят, украинцам ожидать золотого дождя не стоит.
"Газпром" будет пытаться найти компромисс и решить вопросы спорных отношений с Украиной не путем прямых переводов денег, а путем каких-то уступок по рыночной цене на газ и по другим многочисленным нюанса", – цитирует ФБА "Экономика сегодня" Александра Перова. Таким образом, украинская сторона рискует проиграть, в то время как шансы добиться своего у нее равны нулю.
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