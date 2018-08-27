Шутки кончились: решение "Газпрома" шокировало Киев

В Киеве льют крокодиловы слезы из-за строящегося газопровода "Северный поток – 2". В компании "Нафтогаз" подсчитали, что от прекращения транспортировки российского голубого топлива через территорию Незалежной Киев пострадает сильнее, чем Москва от всех вместе взятых санкций.



Финансовые потери, которые принесет утрата Украиной статуса страны-транзитера, сравнимы с затратами на содержание армии. Такое заявление сделал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону", – пожаловался он.

Речь идет о трех процентах внутреннего продукта Незалежной, пояснил чиновник. Он подчеркнул, что в случае реализации газопровода "Северный поток – 2" ущерб, который понесет Киев, будет гораздо серьезнее, чем тот, который Москва понесла от санкций.

Несмотря на позицию Украины и поддерживающих ее стран Запада, "Газпром" твердо решил довести проект "Северного потока – 2" до конца. Недавно газопровод начали строить на территории Германии.

Его запуск позволит перенаправить большую часть экспортных потоков российского голубого топлива по новому маршруту. Это сделает ненужной украинскую газотранспортную систему и лишит Киев статуса страны-транзитера, тем самым резко уменьшив его возможности влиять на европейские дела.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал от России 4,6 миллиарда долларов, которые, с его слов, Москва должна Киеву по газовым контрактам. До этого российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" вели спор о контрактах на поставку голубого топлива в Стокгольмском суде.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен: заявление украинского лидера – это шантаж. "Делить шкуру неубитого медведя – это то, чем украинские власти занимаются достаточно давно", – сказал аналитик в беседе с RT.