Россиян предупредили о бешеном скачке цен на отопление
Как сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, со следующего года могут произойти изменения в расчете норматива отопления. Цены на него будут варьироваться в зависимости от этажности.
Он отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж. Именно у этих жильцов возрастет цена на отопление.
Также эксперт отметил, что изменения должны были вступить в силу еще в 2016 году. Но тогда Минстрой принял решение о переносе сроков трансформации расчета показателей отопления, цен на него.
"Тогда мы подготовили обращение к председателю Правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения", – рассказал он.
В итоге удалось отложить реформу на 2020 год. Тем не менее, парламентарий считает, что ситуацию необходимо исправлять пока не поздно.
Этому бы поспособствовала передача полномочий по вводу нового норматива цен на отопление регионам. Тогда у субъектов появится возможность самостоятельно решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления, цен на него.
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