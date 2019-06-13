Россиян предупредили о взлете доллара до 90 рублей

Доллар в России может вскоре подорожать до 90 рублей. Такой прогноз дали аналитики из "ФинИстдин", пояснив: негативный сценарий возможен при введении новых санкций против России, передает "360" со ссылкой на "Российскую газету".
По словам экспертов, если новые ограничения будут касаться отдельных физических лиц или, к примеру, морских лайнеров, это не худший вариант. Однако если санкции затронут сферу нефти и газа, либо валютных операций, доллар может взлететь до 90 рублей и выше, а вместе с ним цены на продукты и другие товары.
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