Россиян начнут штрафовать за походы в лес

В России вводятся штрафы за нарушение режима чрезвычайной ситуации в лесах. Как правило, ЧС вводят при угрозе пожаров. Для физических лиц штраф составит пять тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей, передает телеканал "360".
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности. Виновниками лесных пожаров в 80% случаев становятся люди.
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