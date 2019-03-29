Kusto представила сельскохозяйственные проекты на открытии Года Молодежи в Казахстане
Приоритетными проектами в сфере развития Казахстана в 2019 году станут инновационные разработки молодых специалистов: в стране официально стартовал Год Молодежи. На церемонии открытия присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, традиционно уделяющий серьезное внимание модернизации экономики и повышению производительности труда.
Основная задача Года Молодежи – помочь молодым людям использовать возможности, предоставленные для них государством и рассказать об успешных примерах. На церемонии было представлено множество перспективных и многообещающих разработок. В частности, два молодых сотрудников Kusto Group, Алмас Татишев и Ернур Айдаркин продемонстрировали инновационный план по развитию животноводства с применением высоких технологий.
Их работа является частью большого проекта компании Kusto Group по созданию полноценной экосистемы, которая позволит производить в Казахстане говядину высшего сорта. Нурсултан Назарбаев высоко оценил перспективы проекта и лично выбрал инициативу Татишева и Айдаркина для демонстрации в рамках церемонии открытия Года Молодежи как пример достижений в народном хозяйстве.
Kusto Group и животноводство
Впрочем, планы Kusto Group масштабнее, чем производство говядины, пусть даже лучшей в Казахстане. Компания собирается развивать животноводство, внедряя высокие технологии и повышая стандарты качества продукции.
На данный момент уже заключен ряд соглашений с крупными американскими компаниями, которые предоставят передовые технологии и методы разведения скота. В ближайшем будущем будут организованы специальные селекционные научно-исследовательские центры на севере и юге страны, которые займутся выведением новых пород животных.
Kusto Group и сельское хозяйство
Кроме того, Kusto Group намерена обеспечить сельхозпроизводителям доступ к конечному потребителю: компания собирается создать сеть гипермаркетов в масштабах всего Казахстана. Магазины будут сотрудничать напрямую с фермерскими хозяйствами.
Производители товаров обеспечат стабильный сбыт продукции, получат доступ к новым технологиям. Такой подход, уверены в Kusto Group, позволит быстро вывести сельское хозяйство страны на принципиально новые позиции, создаст условия для честного конкурентного рынка и обеспечит качественное улучшение производительности труда.
Татишев и Kusto Group стремятся построить современный сельскохозяйственный сектор в Казахстане. Спрос на высококачественные натуральные продукты, такие как зерновые и продукты животного происхождения, выращенные без использования ГМО, продолжает расти. В связи с этим компания Kusto Group приняла решение об инвестициях, направленных на построение современной сельскохозяйственной отрасли в Казахстане.
"Благодаря нашим инвестициям в науку и технику, мы надеемся сделать Казахстан мировым лидером в сельском хозяйстве" – пишет Kusto Group.
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