Команда Kusto инвестирует в Казахстане

Казахстан открыт для бизнеса. Kusto Group приняла решение об инвестициях, направленных на построение современной сельскохозяйственной отрасли в Казахстане. Еркин Татишев убежден, что необходимо поддерживать внутреннего производителя и в то же время изучать и выходить на новые рынки.

Еркин Татишев : Казахстан открыт для бизнеса

"Борьба между политикой открытости и изоляционизмом в международной торговле – явление не новое. Однако в последнее время глобальный интерес к так называемым "торговым войнам" значительно увеличился. Во многом, это обусловлено ростом напряженности между Китаем и США: недавно страны ввели ряд тарифов на продукцию, несмотря на предупреждение МВФ и других организаций о том, что это противостояние может существенно замедлить рост мировой экономики", – пишет Еркин Татишев, основатель Kusto Group.

Что касается моего родного Казахстана, глубокая приверженность политике открытости и стратегия сотрудничества в торговле – вот основные компоненты наметившегося успеха и того, что делает Казахстан уникальным.

Экономическая интеграция с соседними, а также некоторыми удаленными странами, такими как Вьетнам, позволила нам привлечь прямые иностранные инвестиции и ускорить развитие Казахстана, эффективно используя географическую близость к региону, где проживает более двух млрд потребителей, отметил Еркин Татишев, председатель Совета директоров Kusto Group.





Почему Kusto Group инвестирует в Казахстан

Конечно, Казахстан известен, в первую очередь, как экспортер сырья: нефти, урана и других ценных металлов. Отчасти благодаря этим ресурсам страна глубоко интегрирована в мировую экономику. Но, как мы знаем, использование для экономического роста только сырьевых товаров имеет свои риски.

Сегодня мы должны прилагать больше усилий для диверсификации экономики Казахстана, рационально используя природные ресурсы и силу конкурентного преимущества, чтобы создавать долгосрочные источники роста благосостояния и доходов, особенно в отсталых отраслях нашей экономики. Иными словами, чтобы построить современную, интегрированную сельскохозяйственную отрасль, мы должны вернуться к использованию наших богатых земельных ресурсов, основываясь на давних традициях бережного отношения к земле.

Казахстан располагает более чем 180 миллионов гектаров земель, подходящих для сельскохозяйственного производства, при этом активно обрабатывается лишь 20 миллионов гектаров. Эти цифры уже демонстрируют уникальность нашей страны – мы обладаем практически безграничными возможностями для развития. Рядом с нами проживают миллионы требовательных потребителей – в России, Китае, на Ближнем Востоке и в других регионах. Они стремятся покупать качественную, натуральную продукцию: от зерновых и плодовых культур до говядины, баранины и других источников белка, полученных без использования ГМО.

На мировом рынке найдется немного отраслей, более взаимосвязанных, чем сельское хозяйство. Фермеры, владельцы животноводческих хозяйств, поставщики и оптовые продавцы вместе несут ответственность за конечный результат.

Для эффективного развития этой отрасли крайне важна возможность работать и торговать свободно. Именно поэтому Kusto использует новые технологии. По мере роста населения и его покупательной способности возникает необходимость расширяться и инвестировать в регионы с неиспользованным сельскохозяйственным потенциалом, такие как Казахстан.





Kusto Group и бизнес в Казахстане

Kusto Group приняла решение об инвестициях, направленных на построение современной сельскохозяйственной отрасли в Казахстане. Приведем пример: всего один штат США, такой как Небраска, способен ежегодно пополнять бюджет страны более чем на 30 млрд долларов. Мы убеждены, что Казахстан может достичь таких же или даже лучших результатов.

Недавно руководители Kusto, включая Татишева, создали совместное предприятие с американской компанией Baumgartner Agriculture Science and Service (BASS), ведущим производителем семян без ГМО. Она способна обеспечить поставки семян, отобранных для местных условий выращивания. В сочетании с эффективными агротехническими методами, включая современную ирригацию, это позволит получить качественный и безопасный корм для породы

Черный ангус, выращиваемой KazBeef, компанией, входящей в Kusto Group. На протяжении всей производственно-сбытовой цепочки мы видим возможности для роста вспомогательных предприятий, которые помогут создать новые рабочие места в отрасли.

В условиях открытой экономики другие компании могут вести собственную политику и стремиться к партнерству и сотрудничеству так же, как это сделали мы в Kusto Group. И чтобы Казахстан действительно смог реализовать свой огромный сельскохозяйственный потенциал, продукция этой отрасли должна поставляться на экспорт, привлекая новых потребителей. Поэтому я одобряю подход нашего правительства к построению открытой экономики, основанной на торговле.

Открытая торговля – это улица с двусторонним движением. Когда страны торгуют свободно, создаются новые формы сотрудничества, формируются позитивные связи. Инвестиции в торговлю обеспечивают поступление средств для борьбы с бедностью, низкой занятостью, повышают производительность и расширяют возможности для людей.

Используя знание местной специфики, в Kusto Group мы создали предприятие, ориентированное на глобальный рынок. Открытая торговля в стране основания компании – Казахстане, а также во многих странах, где представлена Kusto Group, имеет принципиальное значение для нашего роста.

Еркин Татишев убежден, что необходимо поддерживать внутреннего производителя и в то же время изучать и выходить на новые рынки, как создавая совместные предприятия, так и обмениваясь передовыми практиками.