Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой

Президент Белоруссии дал обещание, что не будет поставлять в Россию плохую водку или закуску. Александр Лукашенко прилетел в Сочи после серии своих довольно скандальных заявлений для встречи с Владимиром Путиным.

Лидеры России и Белоруссии обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и даже нашли время для того, чтобы покататься на лыжах. Александр Лукашенко поблагодарил принимающую сторону за прекрасно подготовленные горнолыжные трассы и назвал Сочи родным домом.

"Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом", - сказал президент.

Во время официального общения Александр Лукашенко заметил, что у Москвы и Минска общая экономика, так как Белоруссия закупает в России около 60-70% сырья и комплектующих. Батька клятвенно пообещал, что не будет травить россиян некачественными продуктами, передает ТВ Центр.

Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать.

Стоит отметить, что скандалов и конфликтов в истории российско-белорусских отношений, действительно, хватает. К примеру, начиная с декабря 2018 года продолжается заочная пикировка между официальными лицами двух стран, входящих в Союзное государство.

Не так давно внушение Александру Лукашенко сделал помощник президента России Юрий Ушаков. Он посоветовал Батьке не нагнетать обстановку и не делать заявлений о том, что Россия угрожает суверенитету Белоруссии. Как сказал Ушаков, тема независимости Белоруссии на декабрьских переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко не поднималась, а в целом отношения между двумя партнерами Союзного государства спокойные.

До этого, в начале января Александр Лукашенко сделал провокационное заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. Если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президент братской страны. В Москве оставили эти слова без комментариев.