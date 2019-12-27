Рубль сдает позиции после взлета

Центральный Банк России обновил данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта начинает сдавать позиции. Официальный курс рубля на сегодня, 27 декабря, составляет 61,76 за доллар и 68,50 за евро.
По словам экспертов, недавнее укрепление российской валюты связано с восстановлением цен на нефть и налоговым периодом. Кроме того, 25 декабря в католических странах был праздничный день: отечественный рынок торговался в одиночестве, что привело к росту рубля к доллару и евро.
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