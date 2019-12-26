Окрепнувшему рублю предрекли взлет

Центральный Банк России опубликовал на официальном сайте последние данные о торгах на Московской бирже. Российская валюта продолжает расти по отношению к зарубежным. Курс рубля на сегодня, 26 декабря, составляет 61,71 за доллар и 68,40 за евро.
По мнению экспертов, мощными факторами поддержки российской валюты являются налоговый период и восстановление цен на нефть после недавнего снижения. Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев считает, что потенциал для дальнейшего роста рубля сохраняется, передает "Свободная пресса".
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