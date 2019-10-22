В России обрушился спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году резко снизился. По данным "Известий", с января по сентябрь потребление топлива сократилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
За последнее десятилетие падение спроса было также зафиксировано в 2015 году – на 1,9%. Тогда к понижению привел обвал рубля и цен на нефть. Кроме того, именно в этом году были введены санкции против России, уточняет URA.ru.
В маркетинговой компании "Петромаркет" назвали такое снижение тревожным знаком. "Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают", – приводит слова эксперта телеканал "360".
В качестве наиболее вероятной причины уменьшения спроса специалисты называют снижение потребительской активности граждан страны. Также в 2019 году многие автовладельцы перешли на более дешевый газ, передает РИА ФАН.
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