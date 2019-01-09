Россиян предупредили о весеннем взлете цен на бензин

Бензин в России весной резко подорожает. Цены будут расти выше прогнозируемого уровня инфляции

Новое подорожание топлива на российских АЗС ожидается весной этого года. Причиной станет высокий спрос.

"Сейчас российский топливный рынок находится в низком сезоне спроса. Однако ситуация начнет меняться весной этого года. Думаю, к марту цены на бензин неизбежно пойдут вверх. Сначала вырастут оптовые цены, потом в правительстве начнут хвататься за голову и, вероятно, попытаются договориться с нефтяниками", – приводит Ura.ru комментарий президента Независимого топливного союза Павла Баженова.

Ранее уже сообщалось о повышении цен на бензин. Топливо подорожало из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. В новогодние праздники на станциях ЛУКОЙЛа и "Башнефти" стоимость бензина и дизтоплива выросла на 65—80 копеек за литр, передают "Новые Известия".

Как заявляли в правительстве, такой рост был ожидаемым. Ради него даже сделали специальную поправку в расчет потолка цен на горючее. Еще в октябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак разрешил нефтяникам учесть рост НДС в стоимости топлива. К зафиксированным потолкам цен было добавлено 1,7%.

Напомним, в декабре представители транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо по поводу топливных цен премьер-министру Дмитрию Медведеву. В документе отмечалось, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний будет способствовать росту цен на транспортные услуги минимум на 10%. А это, в свою очередь, спровоцирует рост цен на розничные товары.

