Бензин и продукты резко вырастут в цене

Транспортные компании предупредили не только правительство, но и партнеров об изменении прейскурантов. Аналитики ожидают, что сильнее всего инфляция затронет товары повседневного спроса.

Товары повседневного спроса и продукты резко вырастут в цене из-за удорожания бензина. Такие опасения в письме к Дмитрию Медведеву выразили представители транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщает Ura.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".

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Документ подписан главой Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, руководителем Ассоциации компаний розничной торговли и главой "Роспродсоюза". В нем отмечается, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний будет способствовать росту цен на транспортные услуги минимум на 10%, что спровоцирует рост цен на розничные товары.

Транспортные компании уже разослали партнерам предупреждения об изменении прейскурантов. Об этом рассказали в сети магазинов Sela и крупном производителе продуктов питания. В Sela отметили, что повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше.