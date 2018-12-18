Бензин и продукты резко вырастут в цене
Товары повседневного спроса и продукты резко вырастут в цене из-за удорожания бензина. Такие опасения в письме к Дмитрию Медведеву выразили представители транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщает Ura.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".
Документ подписан главой Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, руководителем Ассоциации компаний розничной торговли и главой "Роспродсоюза". В нем отмечается, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний будет способствовать росту цен на транспортные услуги минимум на 10%, что спровоцирует рост цен на розничные товары.
Транспортные компании уже разослали партнерам предупреждения об изменении прейскурантов. Об этом рассказали в сети магазинов Sela и крупном производителе продуктов питания. В Sela отметили, что повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше.
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