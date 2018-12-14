Россиян предупредили о резком росте цен в новом году

В новом году россиян ждет рост цен и высокая инфляция. Центробанк выпустил неутешительный прогноз.

Регулятор прогнозирует инфляцию в России в 2019 году на уровне 5-5,5%, по итогам этого года она не превысит 4%. Причинами роста инфляции, а как следствие – и цен на товары и услуги станут несколько факторов.

С 1 января 2019 года на 2% вырастет НДС; в марте закончится мораторий на розничные цены на топливо; повышение платы за услуги ЖКХ пройдет не в один, а в два этапа. Рост цен на бензин неминуемо потянет за собой и цены на все товары, прогнозируют эксперты. Но есть и хорошая новость – Банк России надеется, что уже в 2020 году инфляция вновь вернется на уровень 4%.

Тем временем только в ноябре общие повседневные расходы россиян увеличились на 3%, а средний чек вырос на 4,6%, сообщает исследовательский центр "Ромир". Согласно официальной статистике, цены на товары повседневного спроса выросли в ноябре на 1%, услуги ЖКХ почти не изменились в цене, а вот бензин медленно, но верно продолжает дорожать.

Специалисты утверждают, что россияне стали намного больше экономить на продуктах и товарах повседневного спроса, но при всей экономии они не в силах противостоять росту цен.

По итогам 2018 года индекс личной инфляции россиян опять, как и во многие предыдущие годы, окажется выше официальной инфляции, говорится в исследовании.