Россиянам пообещали повышение зарплат
По его словам, рост все же будет медленнее, чем в прошлом году. По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4%. Но Топилин полагает, что увеличение будет несколько больше.
А вот зарплата государственных служащих вырастет на 4,3%. Министр пояснил, что речь идет о повышении зарплат тем категориям работников, о которых не говорится в майских указах президента России Владимира Путина. Топилин пояснил, что их заработок должен соответствовать среднему по региону.
На повышение зарплаты госслужащим из федерального бюджета будет выделено 100 миллиардов рублей, передает Rg.ru. Вместе с тем министр отметил, что точный размер и сроки роста назвать нельзя, потому что это зависит от ситуации в конкретном регионе. Каждая область проводит индексацию по собственной схеме.
Самая высокая и самая низкая средние #зарплата на постсоветском пространстве отличаются более, чем в 10 раз. pic.twitter.com/50OPTyLzMw— Антон Беляков (@abeliakov) 10 июля 2018 г.
Напомним, в октябре минувшего года Максим Топилин заявлял, что зарплаты россиян выросли более чем на 10%. Это вызвало негативную реакцию жителей страны в соцсетях. В свою очередь председатель Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала министра за формальный подход в вопросах социальной защиты. Росстат в своем октябрьском докладе зафиксировал двухмесячное падение реальных доходов граждан.
Как писали "Дни.ру", в сентябре 2018 года эксперты из Финансового университета при правительстве России дали оптимистичный прогноз о повышении зарплат в 2019 году. По их оценкам, оплата труда наших соотечественников будет повышаться, несмотря на санкционное давление.
Ведущий грубо ответил на критику в свой адрес
Тренер опубликовала трогательный пост в микроблоге
Скандальный ролик появился в Сети
О случившемся сообщил Эдгард Запашный