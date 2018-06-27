Россиянам предрекли рост зарплат

В
правительстве ожидают роста экономики на 2,1% по итогам текущего года, сообщает
Life.ru. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, увеличение
реальных зарплат может превысить 6%.
Он отметил, что с начала 2018 года заработные платы россиян уже выросли на 9%. Также снижается уровень годовой инфляции, подчеркнул министр. "Вместо 4% ожидаемый показатель уменьшился до 2,8%", – сказал он.
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