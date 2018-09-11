Россиянам пообещали высокие зарплаты
Прогноз экспертов из Финансового университета при правительстве России довольно оптимистичен. Зарплаты населения, по их оценкам, в ближайшие месяцы будут повышаться, а экономический кризис маловероятен – даже с учетом серьезного внешнего давления.
Как сообщил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, ранее сделанные прогнозы оправдываются. Реальные зарплаты в России продолжают увеличиваться. В июле, по данным Росстата, они выросли на 8%. "В ближайшие месяцы повышение реальных зарплат продолжится, причем довольно высокими темпами", – пообещал Зубец.
По прогнозам специалистов, уровень инфляции не будет превышать 4% и в будущем году останется под контролем. Кроме того, в 2019 году рост ВВП не превысит 1,5%, однако может увеличиться до 2% в 2020-м, сообщает RT.
По словам эксперта, в 2019 году средний рост зарплат может составить 8-9%. Правда, к осени этот показатель немного снизится. Быстрее всего доходы населения будут расти в Республике Крым, Севастополе, Ленинградской и Самарской областях, пишет Ura.ru.
Самая высокая и самая низкая средние #зарплата на постсоветском пространстве отличаются более, чем в 10 раз. pic.twitter.com/50OPTyLzMw— Антон Беляков (@abeliakov) 10 июля 2018 г.
Что касается российской валюты, то специалисты уверены: рубль сильно недооценен по отношению к доллару. "Курс рубля в большей степени зависит от того, как властям и ЦБ удастся обуздать спекулятивное давление на рубль. Пока, к сожалению, этого добиться не удалось. К тому же среди россиян растет беспокойство по поводу стабильности курса рубля", – сказал Зубец.
Эксперт отметил, что владельцы рублевых накоплений готовы защищать свои сбережения, переводя их в доллары и евро, а это может вызвать ажиотажный спрос на валюту. Такого сценария необходимо избежать, передает РИА ФАН.
Звезда российских сериалов ждет пятого ребенка
Женщина сообщила сенсационную информацию
Режиссер был госпитализирован
Астролог из "Давай поженимся" оказалась в больнице