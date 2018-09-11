Россиянам пообещали высокие зарплаты

Реальные зарплаты россиян в будущем году вырастут. Экономика страны продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление.

Прогноз экспертов из Финансового университета при правительстве России довольно оптимистичен. Зарплаты населения, по их оценкам, в ближайшие месяцы будут повышаться, а экономический кризис маловероятен – даже с учетом серьезного внешнего давления.

Как сообщил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, ранее сделанные прогнозы оправдываются. Реальные зарплаты в России продолжают увеличиваться. В июле, по данным Росстата, они выросли на 8%. "В ближайшие месяцы повышение реальных зарплат продолжится, причем довольно высокими темпами", – пообещал Зубец.

По прогнозам специалистов, уровень инфляции не будет превышать 4% и в будущем году останется под контролем. Кроме того, в 2019 году рост ВВП не превысит 1,5%, однако может увеличиться до 2% в 2020-м, сообщает RT.

По словам эксперта, в 2019 году средний рост зарплат может составить 8-9%. Правда, к осени этот показатель немного снизится. Быстрее всего доходы населения будут расти в Республике Крым, Севастополе, Ленинградской и Самарской областях, пишет Ura.ru.

Самая высокая и самая низкая средние #зарплата на постсоветском пространстве отличаются более, чем в 10 раз. pic.twitter.com/50OPTyLzMw — Антон Беляков (@abeliakov) 10 июля 2018 г.

Что касается российской валюты, то специалисты уверены: рубль сильно недооценен по отношению к доллару. "Курс рубля в большей степени зависит от того, как властям и ЦБ удастся обуздать спекулятивное давление на рубль. Пока, к сожалению, этого добиться не удалось. К тому же среди россиян растет беспокойство по поводу стабильности курса рубля", – сказал Зубец.

Эксперт отметил, что владельцы рублевых накоплений готовы защищать свои сбережения, переводя их в доллары и евро, а это может вызвать ажиотажный спрос на валюту. Такого сценария необходимо избежать, передает РИА ФАН.