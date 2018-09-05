Переполох с платежками ЖКХ: россиянам по ошибке зачислили кучу долгов

Должниками не по своей воле оказались жители Калуги. Причину нелепой ситуации выяснили местные чиновники.

Калужане исправно оплачивали коммуналку, но квитанции им приходили с внушительными долгами. Выяснилось, что указанным в платежке штрихкодом пользуются несколько организаций.

"При попытке заплатить высвечиваются несколько организаций. Необходимо выбрать ту, куда надо оплачивать. Люди по привычке не выбирали, а нажимали первую попавшуюся", - цитирует местный сайт kp40.ru. начальника Управления ЖКХ Калуги Виктора Устинова.

Пострадавшим калужанам пообещали вернуть деньги. Пока таких случаев всего шесть, но не исключено, что из-за подобной ошибки могут пострадать намного больше наших соотечественников.

Городской голова Дмитрий Разумовский попросил найти и наказать виновных в неразберихе. "Надо индивидуально проконсультировать каждого заявителя, пошагово провести по всей технологии оплаты, чтобы не было больше ошибок", – заявил чиновник. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в Министерстве экономического развития предложили учесть в тарифах ЖКХ увеличение НДС на 2%. Ведомство предупредило, что в противном случае ресурсоснабжающие организации уйдут в большой минус.

Изменения в налоговом законодательстве вступят в силу с 1 января 2019 года. Одновременно могут повыситься тарифы. Вопрос находится на стадии обсуждения.