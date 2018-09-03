Рубль возвращается к снижению
Спрос на рубль по большей части объясняется попыткой российских игроков "подобрать" его после излишне эмоционального спада в предшествующие дни. Проще говоря, пятничное движение выглядит как краткосрочная фиксация прибыли.
Защитные активы растут на старте торгов в понедельник. Это способно несколько ослабить российскую валюту в начале дня. Значимым фактором осторожности рынков выступает обилие важных новостей позже на неделе.
В понедельник американские рынки закрыты по случаю национального праздника, но в последующие дни на них будет влиять целый ряд важных новостей: мы увидим публикации индексов деловой активности, комментарии Трампа по тарифам на товары из Китая и статистику рынка труда по итогам августа. Обилие новостей формирует импульс в пользу защитных активов перед повышенной неопределенностью. Спрос на безопасность будет играть против рубля в ближайшее время.
С другой стороны, позитивная динамика нефти и чрезмерная реакция рынка ранее на прошлой неделе могут стать теми факторами, которые не позволят рублю решительно сдавать позиции, как это было в начале прошлой недели. Более того, выражение поддержки Аргентине со стороны МВФ несколько сгладило накал страстей вокруг валют развивающихся стран.Отток инвесторов и общее давление на рынки, по всей видимости, сохранится в ближайшее время, но будет не в столь острой фазе, как это было недавно.
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