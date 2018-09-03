Рубль возвращается к снижению

Российский рубль в пятницу активно отыгрывал потери предшествующих дней. Нужно отметить, что ему это в значительной степени удалось. Пара EUR/RUB за прошлую пятницу снизилась на 125 копеек (-1,6%), до 78,37. пара USD/RUB потеряла 69 копеек (-1.0%), до 67.55. При этом на мировых финансовых рынках в целом преобладал спрос на безопасность. Более того, в отношении рубля сложно выделить какие-то важные хорошие новости.



Спрос на рубль по большей части объясняется попыткой российских игроков "подобрать" его после излишне эмоционального спада в предшествующие дни. Проще говоря, пятничное движение выглядит как краткосрочная фиксация прибыли.

Защитные активы растут на старте торгов в понедельник. Это способно несколько ослабить российскую валюту в начале дня. Значимым фактором осторожности рынков выступает обилие важных новостей позже на неделе.

В понедельник американские рынки закрыты по случаю национального праздника, но в последующие дни на них будет влиять целый ряд важных новостей: мы увидим публикации индексов деловой активности, комментарии Трампа по тарифам на товары из Китая и статистику рынка труда по итогам августа. Обилие новостей формирует импульс в пользу защитных активов перед повышенной неопределенностью. Спрос на безопасность будет играть против рубля в ближайшее время.

С другой стороны, позитивная динамика нефти и чрезмерная реакция рынка ранее на прошлой неделе могут стать теми факторами, которые не позволят рублю решительно сдавать позиции, как это было в начале прошлой недели. Более того, выражение поддержки Аргентине со стороны МВФ несколько сгладило накал страстей вокруг валют развивающихся стран.

Отток инвесторов и общее давление на рынки, по всей видимости, сохранится в ближайшее время, но будет не в столь острой фазе, как это было недавно.