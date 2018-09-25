Когда наступит дефолт в России

Если верить прогнозам экономистов, дефолт в России не за горами. Причиной тому стал растущий из-за санкций отток капитала из страны.

По самым скромным прогнозам, в этом году отток капитала из России составит 55 миллиардов долларов. Хотя это и не рекорд (бывало и больше), но экономисты всерьез прогнозируют дефолт в России.

В правительстве, напротив, успокаивают: денег хватает, а отток капитала – лишь индикатор текущей экономической ситуации. Однако если такой индикатор меняется в отрицательную сторону, то возникает опасение: в итоге деньги у правительства кончатся и тогда дефолт в России станет неизбежен.

Осенью прошлого года Центробанк прогнозировал, что показатель оттока капитала составит 10 миллиардов долларов, в январе этого года прогноз вырос до 19 миллиардов, сейчас эта цифра почти утроилась.

Интересно, что в оттоке капитала принимает участие каждый российский гражданин, покупающий иностранную валюту, к примеру, для поездки за границу или хранения долларов под матрасом, пишет "Московский Комсомолец".

Доктор экономических наук Игорь Николаев связывает возможность дефолта в России исключительно с продажей государством облигаций на невыгодных условиях. "Нельзя забывать, что три из четырех последних размещений ОФЗ были отменены из-за низкого интереса к таким ценным бумагам. Повторения подобной ситуации в будущем исключать нельзя", – предполагает эксперт.

Напомним, что самый масштабный дефолт в России случился в 1998 году. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране и внешних факторов: резкого снижения мировых цен на углеводороды и нестабильной экономической ситуации в Юго-Восточной Азии. Правительство и Центробанк пошли тогда на экстраординарные меры: 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств.