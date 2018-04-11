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Экономика

Перепуганные россияне опустошили обменники

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Резкое падение курса рубля сказалось на спросе на иностранную валюту. В московских обменных пунктах заканчиваются евро и доллары.
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В столице наблюдается настоящий ажиотаж. Некоторые граждане столкнулись с дефицитом – заказать крупные суммы в иностранной валюте уже не удается.

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В одном из обменников сообщили, что проблем с наличкой не имеют и торгуют ею по 66 рублей за доллар и около 81 рубля за евро. В двух других кассах признались, что валюта быстро заканчивается.

"У нас очень мало валюты. Сейчас мы стоим, продаем валюту 64,90. Если вы через час приедете, мы вам оставим", – цитирует сотрудника обменника Business.FM. В еще одном пункте заявили, что десять тысяч долларов или евро обменять не получится – спрос слишком высок.

Напомним, что 11 апреля рубль побил новый отрицательный рекорд. На открытии торгов Московской биржи курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, доллар поднялся выше 64 рублей.

Как писали Dni.Ru, такая экономическая ситуация в России сложилась на фоне санкционной политики США. Минфин США 6 апреля ввел новые ограничения против российских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан трезво оценивать ситуацию. Отвечая на вопрос о дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил, что экономика обладает достаточным запасом прочности.

Автор: Людмила Фоканова11 апреля 2018, 14:16

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