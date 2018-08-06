Рублю грозит ослабление
Тем не менее, вряд ли стоит воспринимать пятничную динамику в качестве индикатора, что рубль потерял чувствительность к санкциям. Такая гипотеза имеет право на жизнь. С апреля, когда минфин США перешел к блокированию счетов отдельных компаний и физлиц, нерезиденты активно выводили капитал из российских активов.
Более вероятной все же выглядит причина покупок рубля вблизи важного уровня сопротивления диапазона последних четырех месяцев. С апреля пара USD/RUB разворачивается к снижению на спросе на подешевевший рубль вблизи 64.
Рублю все же грозит ослабление, несмотря на пятничную динамику. Приближение выборов в конгресс США, судя по всему, заставляет законодателей соревноваться в том, кто больше пообещает наказать Россию за вмешательство в выборы. Поэтому вероятно дальнейшее сгущение красок и ужесточение риторики по данной теме.
Со стороны теханализа также картина не выглядит оптимистичной для рубля. Откаты вниз российской валюты после достижения области 64 становятся все меньше, указывая на сокращение интереса к покупкам рубля на спадах.
Вероятно, важной вехой в данном противостоянии доллару будет являться динамика EUR/USD. Ключевая пара валютного рынка подошла к нижней торговой границе последних трёх месяцев. Эта важная область поддержки, ниже которой сосредоточено множество ордеров.
Падение ниже 1.15 способно запустить лавину срабатывания стоп-ордеров и открыть путь для довольно быстрого снижения пары вниз к отметкам вблизи 1.10, не встретив по пути серьезных технических уровней поддержки.
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