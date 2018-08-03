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Экономика

Санкции и нефть толкают рубль к ослаблению

Фото: Dni.ru
Александр Купцикевич

Александр Купцикевич блогер

 Финансовый аналитик FxPro.
Ослабление рубля продолжалось в четверг, усилившись после новостей о новом законопроекте США, сильно расширяющем санкции против России.
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По итогам дня доллар вырос на 36 копеек до 63.41, что почти на 2% выше минимумов понедельника. Пара USD/RUB в очередной раз входит в область сопротивления вблизи 64, откуда многократно разворачивалась к снижению за последние 4 месяца. Стоит отметить, что откаты пары (то есть импульсы усиление рубля) становятся все меньше. Это сигнал усиливающегося спроса на американский доллар и повышение нервозности инвесторов в отношении российской валюты и рынка в целом.

Эта тенденция в целом совпадает с тем, что можно наблюдать с другими валютами развивающихся стран. Турецкая лира потеряла 5% с начала недели и более 2% лишь за прошедшие сутки.  Китайский юань второй день к ряду переписывает локальные минимумы к доллару, отправив USD/CNH к 15-месячным максимумам. Мексиканский песо и южноафриканский ранд с началом августа остановили свой рост и развернулись к снижению против доллара.

Спрос на доллар также заметен и к валютам развитых стран, где евро вернулся к уровням ниже 1.16, а фунт стерлингов торгуется около 1.30.

Кроме того, с августом усилилось давление на нефть, а золото провалилось в область новых минимумов более чем за год и торгуется по 1205 за унцию.

Сильный отчет рынка труда в США способен дополнительно усилить давление американской валюты на спекуляциях, что ФРС займёт более ястребиную позицию и будет не менее активно повышать ставку в 2019-м году, чтобы охладить инфляцию и не допустить перегрева экономики. Но эти же шаги способны оказать дестабилизирующее действие на рынки развивающихся стран, так как повышение процентных ставок сделает кредиты менее доступными, и снизит привлекательность "доходных" валют, таких как рубль. Зачастую также активное повышение ставок в развитых странах давит на сырьевые рынки, рискуя запустить новую нисходящую спираль для нефти.


3 августа 2018, 10:21

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