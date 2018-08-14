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Экономика

Биткоин опустился на дно

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Александр Купцикевич

Александр Купцикевич блогер

 Финансовый аналитик FxPro.
Крипторынок начинает неделю масштабной коррекцией: суммарная капитализация упала за сутки на 12% до $192 млрд. что составляет менее ¼ от пиковых объемов рынка в начале года. Курс биткоина вновь вплотную приблизился к пороговым $6,000, теряя за сутки более 6%. 
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Ведущие альткоины показывают и вовсе двузначную просадку: Ethereum (ETH) падает почти на 17%, больше теряет только Cardano (ADA), цена которого просела почти 20%, XRP (-14.5%), Bitcoin Cash (-15%).

Если посмотреть на годовой график, то видно, что в рамках каждой коррекции и последующего отскока после достижения пиковых $20,000 биткоин показывал более низкие минимумы и более низкие максимумы вплоть до достижения BTC уровня ниже $6k. Примечательно, что эталонной криптовалюте не помогли эмитированные Tether USDT на сумму $50 млн., что обычно связывают с “накачкой” цены Биткоина. Краткий всплеск цены до $6,500 действительно имел место, однако позже сменился достаточно резким падением.

Отметка в $6000 может стать основой для дальнейшего роста

Со стороны теханализа ситуация выглядит неоднозначно. Биткоин вернулся в область минимумов, где в феврале, марте-апреле и июне получал поддержку. Очередной отскок из этой области вполне может положить начало значительному ралли, утвердившись в качестве железобетонного основания.

В пользу отскока выступает также недавняя перепроданность по RSI, после которой, как правило значительно повышаются шансы на отскок. Несмотря на слабость рынка сегодня, этот сценарий является выглядит наиболее вероятным на данный момент. Провал ниже предшествующих минимумов вблизи $5800 способен дать сигнал новой волне распродаж, направив BTC на путь снижения вплоть до $3300 за счёт массовой ликвидации длинных позиций.

Нет пророков на покупку биткоинов

Нестабильность на рынках не вызывают спрос на криптовалюты, как это было годом ранее, несмотря на двукратный рост торговых объемов на турецких биржах. В целом по миру фиксируется массовое падение интереса в криптовалютам, например, сервис прогнозов на основе блокчейна Augur может “похвастаться” 64 уникальными посетителями в день.

Рынок показывает всем участникам, что даже у самых успешных и авторитетных лидеров, похоже, нет четкого понимания ситуации: стало известно, что Bitmain продали в конце 2017 года намайненные Биткоины, и купили на них Bitcoin Cash (BCH) по $900. Эта информация была предоставлена компанией в рамках “повышения прозрачности” перед выходом на IPO.

Большие деньги любят тишину, а крипторынок стал слишком шумным и многолюдным в какой-то момент. Динамика и движение по кошелькам тщательно отслеживаются, в противовес изначальной анонимности. Тем не менее, необходимо помнить, что действительно судьбоносные изменения происходят только когда их не ждут.

14 августа 2018, 12:42

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