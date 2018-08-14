В России появится новый налог
В России уже существует плата за вредное воздействие на природу. Сумма зависит от количества вредных выбросов в атмосферу. Тем не менее, проанализировав систему, Минфин признал ее неэффективной, поскольку на решение экологических проблем приходится тратить значительные средства.
Ведомство предложило зафиксировать сборы за вредные выбросы в воздух, воду, за размещение отходов производства и потребления в зависимости от класса их опасности. В случае принятия документа он вступит в силу с января 2020 года.
Экономист Антон Шабанов подчеркнул: эта инициатива затронет только предприятия и не коснется простых граждан. По словам эксперта, государство ставит целью упорядочить уже имеющиеся экологические сборы. "Теперь этот сбор – не просто пошлина, а именно налог, который будет отслеживаться и жестко администрироваться налоговыми органами", - цитирует аналитика RT.
Шабанов заверил, что негативных эффектов от инициативы Минфина ожидать не следует. Он отметил, что многие компании раньше уходили от уплаты экологических сборов, и введение налога будет выгодно государству, поскольку позволит пополнить федеральный бюджет.
Министерство финансов предложило ввести в России экологический налог, который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду.— Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) 14 августа 2018 г.
Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов правовых актов
Ранее из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% Минэкономразвития предложило повысить коммунальные тарифы. В ведомстве указали, что изменения существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций.
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