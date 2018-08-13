Рублю предрекли дальнейшее падение

Российский рубль в пятницу продолжал активное снижение к доллару и евро. USD/RUB выросла в пятницу на 107 копеек до 67.72, самого высокого курса с апреля 2016-го. EUR/RUB вырос намного скромнее – на 30 копеек, до 77.25, максимумов с апреля текущего года.



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