Рублю предрекли дальнейшее падение
Разница в динамике объясняется тем, что проблемы Турции (источника текущего кризиса) затрагивает финансовую систему еврозоны, а проблемы в экономике страны способны навредить росту экономики еврозоны. Доллар США вырос к турецкой лире на 90% с начала года от отметок вблизи 3.72 в январе до 7.11 в понедельник утром.
Продолжающееся ослабление лиры все больше распространяет негатив на другие смежные площадки. Единая валюта открыла неделю гэпом, переписывая 13-месячные минимумы к доллару, торуясь на отметке 1.1370.
Азиатские площадки теряют более 1% на старте торгов. Рисковые активы в целом под ударом, а валюты развивающихся стран под наиболее ожесточённым давлением, что, вероятно, вынудит рубль продолжить свою серию снижений.
Напомню, технический анализ подсказывает, что следующими остановками на пути ослабления рубля могут стать уровни вблизи 80.50 за евро (максимумы апреля) и 70 за доллар (круглый уровень, откуда пара откатывалась в январе и сентябре 2015-го).
Пожалуй, только вблизи этих уровней можно рассчитывать, что трейдеры с рублем будут задумываться, не было ли ослабление российской валюты излишне эмоциональным.
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