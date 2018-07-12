Обвал нефти может стать важным сигналом для рынков

Нефть демонстрирует некоторый отскок в четверг утром после обвала на 7.4% внутри дня. Начав день с 78.8 долларов, Brent вечером падала ниже 73 долларов. Торговая напряженность между США и Китаем создавала общий напряженный тон торгов. В середине дня негатива добавили прогнозы ОПЕК о росте добычи в этом и следующем годах. Позже Ливия объявила, что скоро сможет восстановить свои поставки. Фактор Ливии стал последней каплей, вызвав крупнейший внутридневной обвал котировок с февраля 2016-го. Ранее этот же фактор позволял нефти расти, вопреки повышенной осторожности рынка, но вчера резко потерял свою значимость.



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