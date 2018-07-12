Для россиян придумали новый налог
Самозанятые россияне с 2019 года будут сами совершать единый платеж с выручки. Как сообщает Ura.ru, в него войдут налог и страховые взносы. Перечисления пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования.
Вопрос уже согласован с налоговой службой. Как отмечает телеканал "360", Минфин ориентируется на граждан, которые зарабатывают не менее 800 тысяч рублей каждый месяц, трудясь круглый год и не уходя в отпуск.
По данным РИА ФАН, сбор составит 3% в случае оказания услуг физическому лицу, 6% – в случае с юридическим лицом. В ведомстве разработали программу лояльности для потребителей услуг самозанятых. Для этого им нужно будет предоставить чеки. Ожидается, что пилотный проект по применению налога для подобной категории россиян пройдет в ряде регионов в течение ближайших пяти лет.
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