Россиянам добавят новый налог
Акциз, предложенный Минфином, составит 523 рубля за литр безводного спирта и 107 рублей – за литр денатурата. Предусмотрен налоговый вычет – для тех производителей, которые смогут документально подтвердить, что использовали сырье по прямому назначению.
Сегодня предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции должны иметь лицензию на изготовление товаров со спиртом, их хранение и поставку. Лицензия выдается только тем компаниям, которые оснастили свои заводы системой учета ЕГАИС.
Однако, как выяснилось, таких мер недостаточно. Как напоминают "Известия", в конце 2016 года более 70 жителей Иркутска отравились жидкостью для ванн с содержанием метанола. После этой трагедии президент поручил правительству ужесточить регулирование на алкогольном рынке.
В Минздраве заявляют, что с введением новых акцизов продукция отрасли не подорожает. Однако в Российской парфюмерно-косметической ассоциации придерживаются другого мнения. Как заявила ее исполнительный директор Александра Скоробогатова, для большей части производителей парфюмерии этот проект невыполним. Он потребует увеличения оборотного капитала в разы - соответственно, и цены им придется повысить как минимум в полтора раза.
Обожаю эти #духи pic.twitter.com/ISSeOY1UYa— Мария Петрова (@moogeabadgca89) October 8, 2017
Производители предупреждают: планируемые изменения в итоге приведут к сокращению числа рабочих мест. Кроме того, уменьшатся и поступления в бюджет.
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