Нефть и налоговые выплаты удерживают рубль от снижения
Азиатские площадки (без Японии) просели вчера на 2.1%. В Шанхае потери намного серьезнее: сегодня с утра фиксируется падение основного индекса на 0.6% после обвала на 3.8% во вторник. На рынках заговорили о необходимости смягчения политики ЦБ Китая для поддержания ликвидности. Фондовые индексы США потеряли по итогам торгов вторника 0.5%, хотя им в значительной степени удалось отыграть первоначальный провал на 1.6%.
Также вчера в течение дня и сегодня утром сохраняется давление на валюты развивающихся стран. Турецкая лира вернулась в область минимумов прошлого месяца. Китайский юань активно снижается почти неделю после новостей о расширении тарифов, а также на фоне ухудшения внутренней статистики.
Неблагоприятный внешний фон оказывал давление на российскую валюту во вторник. Только устойчивость позиций нефти и благоприятная конъюнктура с налоговыми выплатами компаний помогли USD/RUB вернуться в область ниже 64 рублей по итогам дня. Эта отметка была важным сопротивлением в апреле и мае, сохраняя свою актуальность и по сей день. Часть инвесторов фиксировала прибыль после преодоления данного уровня, что сдержало отступление российской валюты.
По итогам дня USD/RUB прибавила 42 копейки до 63.88, хотя в течение дня поднималась до 64.22. EUR/RUB поднялась на 25 копеек до 74.03. Достижение важных круглых уровней способно сегодня породить дальнейшую волну продаж рубля, если главам трёх крупнейших мировых ЦБ не удастся стабилизировать ситуацию в ходе запланированных на сегодня выступлений. На организованном ЕЦБ форуме центробанкинга сегодня запланированы выступления глав ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Резервного Банка Австралии. Намёки на осмотрительность в политике ЦБ способны снизить накал страстей на рынках и снизить спрос на защитные активы.
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