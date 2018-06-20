Нефть и налоговые выплаты удерживают рубль от снижения

Страхи вокруг торговых войн набирают обороты, что выливается в дальнейший отход от рисков на мировых рынках. Несмотря на то, что на данном этапе мы не видим непосредственного негативного эффекта от уже объявленных мер, существующая перепалка серьезно подавляет деловые настроения. Рынки остаются под давлением, движимые в первую очередь ожиданиями, а не фактами. В первую очередь страдают те площадки, которые более других завязаны на показатели международной торговли.



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