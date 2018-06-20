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Экономика

Нефть и налоговые выплаты удерживают рубль от снижения

Фото: GLOBAL LOOK press
Александр Купцикевич

Александр Купцикевич блогер

 Финансовый аналитик FxPro.
Страхи вокруг торговых войн набирают обороты, что выливается в дальнейший отход от рисков на мировых рынках. Несмотря на то, что на данном этапе мы не видим непосредственного негативного эффекта от уже объявленных мер, существующая перепалка серьезно подавляет деловые настроения. Рынки остаются под давлением, движимые в первую очередь ожиданиями, а не фактами. В первую очередь страдают те площадки, которые более других завязаны на показатели международной торговли. 
прочитано 393 раза

Азиатские площадки (без Японии) просели вчера на 2.1%. В Шанхае потери намного серьезнее: сегодня с утра фиксируется падение основного индекса на 0.6% после обвала на 3.8% во вторник. На рынках заговорили о необходимости смягчения политики ЦБ Китая для поддержания ликвидности. Фондовые индексы США потеряли по итогам торгов вторника 0.5%, хотя им в значительной степени удалось отыграть первоначальный провал на 1.6%.

Также вчера в течение дня и сегодня утром сохраняется давление на валюты развивающихся стран. Турецкая лира вернулась в область минимумов прошлого месяца. Китайский юань активно снижается почти неделю после новостей о расширении тарифов, а также на фоне ухудшения внутренней статистики.

Неблагоприятный внешний фон оказывал давление на российскую валюту во вторник. Только устойчивость позиций нефти и благоприятная конъюнктура с налоговыми выплатами компаний помогли USD/RUB вернуться в область ниже 64 рублей по итогам дня. Эта отметка была важным сопротивлением в апреле и мае, сохраняя свою актуальность и по сей день. Часть инвесторов фиксировала прибыль после преодоления данного уровня, что сдержало отступление российской валюты.

По итогам дня USD/RUB прибавила 42 копейки до 63.88, хотя в течение дня поднималась до 64.22. EUR/RUB поднялась на 25 копеек до 74.03. Достижение важных круглых уровней способно сегодня породить дальнейшую волну продаж рубля, если главам трёх крупнейших мировых ЦБ не удастся стабилизировать ситуацию в ходе запланированных на сегодня выступлений. На организованном ЕЦБ форуме центробанкинга сегодня запланированы выступления глав ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Резервного Банка Австралии. Намёки на осмотрительность в политике ЦБ способны снизить накал страстей на рынках и снизить спрос на защитные активы.

20 июня 2018, 10:34

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