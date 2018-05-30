Daimler вложился в Taxify
В результате инвестиций оценка Taxify выросла до миллиарда
долларов, сообщили в фонде TMT Investments, портфельным проектом которого
является оператор такси. По итогам сделки представители Daimler войдут в состав
совета директоров Taxify.
Напомним, Taxify основал 19-летний предприниматель Маркус Виллиг из Эстонии в 2013 году. Сегодня компания показывает одни из самых высоких темпов роста в мире в своем сегменте. Она обслуживает свыше десяти миллионов пассажиров и работает с 500 тысячами водителей более чем в 25 странах.
По словам главы инвестиционного направления венчурного фонда TMT Investments Артема Инютина, он рад успешному завершению столь крупного раунда компании. И считает, что новые деньги помогут "агрессивно развиваться".
"А привлечение в состав акционеров одного из мировых лидеров Daimler поможет проекту гораздо быстрее реализовывать свои планы, – заявил он. – В портфеле TMT Investments появился еще один единорог".
Тем временем Taxify планирует использовать инвестиции для дальнейшего развития технологии и намерена продолжать международную экспансию. В частности, в сферу ее интересов входят европейский и африканский рынки.
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