Daimler вложился в Taxify

Компания Daimler инвестировала в европейского оператора такси Taxify 175 миллионов долларов. Соинвесторами в этой сделке выступили венчурный фонд Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хайнрикус.

В результате инвестиций оценка Taxify выросла до миллиарда долларов, сообщили в фонде TMT Investments, портфельным проектом которого является оператор такси. По итогам сделки представители Daimler войдут в состав совета директоров Taxify.



Напомним, Taxify основал 19-летний предприниматель Маркус Виллиг из Эстонии в 2013 году. Сегодня компания показывает одни из самых высоких темпов роста в мире в своем сегменте. Она обслуживает свыше десяти миллионов пассажиров и работает с 500 тысячами водителей более чем в 25 странах.

По словам главы инвестиционного направления венчурного фонда TMT Investments Артема Инютина, он рад успешному завершению столь крупного раунда компании. И считает, что новые деньги помогут "агрессивно развиваться".

"А привлечение в состав акционеров одного из мировых лидеров Daimler поможет проекту гораздо быстрее реализовывать свои планы, – заявил он. – В портфеле TMT Investments появился еще один единорог".

Тем временем Taxify планирует использовать инвестиции для дальнейшего развития технологии и намерена продолжать международную экспансию. В частности, в сферу ее интересов входят европейский и африканский рынки.