Для россиян придумали новый налог

Россиян могут обложить новым налогом – на профессиональный доход. Об этом сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин. Подобный платеж планируется ввести в пилотном режиме уже со следующего года.

Под новым термином в Минфине подразумевают доход, полученный человеком от предпринимательской деятельности, работая без наемных сотрудников. Им смогут воспользоваться как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые.

По действующему законодательству для самозанятых граждан в этом году действует нулевая ставка по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). В настоящее время в финансовом ведомстве пытаются определить, кто попадает под категорию "самозанятые". По словам Трунина, закончить разработку соответствующего законопроекта планируется в мае.

В министерстве финансов предлагают создать специальное приложение – онлайн-офис. Оно будет работать как касса, через него гражданин будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС). К приложению можно будет прикрепить банковскую карту, с которой будет списываться платеж, заменяющий налог на доходы физических лиц. предполагается, что его ставка будет составлять 3% (если услуги оказываются физлицам) и 6% (если юридическим).

Планируемые платежи будут направляться в бюджеты субъектов Федерации. Как отмечают в финансовом ведомстве, их основная цель – обелить рынок труда и вывести из тени самозанятых граждан. В Минфине планируют ввести новый налог в режиме пилота уже со следующего года.





Напомним, с 1 мая в России уровень минимального размера оплаты труда сравнялся с величиной прожиточного минимума и стал равен 11163 рублям. Повышение МРОТ затрагивает почти три миллиона россиян. Примерно половина из них работают в бюджетных организациях. По подсчетам минтруда, на реализацию нововведения регионам потребуется порядка 32 миллиардов рублей.