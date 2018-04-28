Стоим на пороге: как повышение пенсионного возраста ударит по россиянам

Россиянам придется больше работать, меньше отдыхать – и меньше зарабатывать. Своим мнением о перспективе повышения пенсионного возраста поделился независимый эксперт.

Повышение пенсионного возраста едва ли станет позитивным известием для россиян. По большому счету это означает, что они будут меньше зарабатывать, считает независимый экономист Антон Шабанов. По его словам, людям придется больше работать и меньше отдыхать – за те же деньги.

С другой стороны, это, конечно, поможет – хотя бы на первых порах – дефицитному бюджету Пенсионного фонда. Хотя и тут возникает вопрос: а доживают ли работники до этого возраста? Повышение порога может привести к тому, что нечистые на руку компании станут активно рассчитываться со своими сотрудниками по "серым" схемам. Ведь какой смысл перечислять за них налоги в фонд, если, возможно, людям вовсе не придется платить, приводит мнение эксперта Пятый канал.

Как писали Dni.Ru, в России в скором времени будет увеличен пенсионный возраст. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, необходимость реформы обусловлена увеличением продолжительности жизни россиян.

Ранее эксперты Внешэкономбанка подготовили сценарий экономического развития России на ближайшие три года. Старт пенсионной реформы назначили на 2020 год. Возраст выхода россиян на заслуженный отдых будет повышаться постепенно – на шесть месяцев каждый год.

Премьер-министр напомнил, что нынешние сроки выхода на пенсию установили еще в 1930-е годы. Тогда средний срок жизни не превышал 40 лет. Теперь люди живут гораздо дольше – так что, по мнению Дмитрия Медведева, время для пенсионной реформы настало.